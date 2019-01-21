Bakan Soylu, Tahmazoğlu'nu tebrik etti

Bakan Süleyman Soylu, "Allah sizden razı olsun"

GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezini ziyaret etti.

Şahinbey Belediyesi tarafından Karataş'a yapılan Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da eşlik etti. Emniyet mensupları ile bir araya gelen Bakan Soylu, polis merkezinde görev alan bekçilere de baklava ikramında bulundu.

"Hepinizden Allah razı olsun"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yapmış olduğu hizmetleri takdirle karşılayarak, "Allah Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'den, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan ve Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'ndan razı olsun" diyerek tebrik etti.

Bakan Soylu, Polis Merkezinin içerisini gezdiği sırada Mehmet Tahmazoğlu, Polis Merkezinin yanına yapılacak olan sosyal tesisle ilgili bilgiler de verdi.

Kaynak: İHA