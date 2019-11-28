Bakan Soylu: "Suriye iş savaşını çıkaran biz değiliz ama maliyetleri ve sonuçlarıyla karşı karşıya...
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Bakan Soylu: "Suriye iş savaşını çıkaran biz değiliz ama maliyetleri ve sonuçlarıyla karşı karşıya...

Bakan Soylu: "Suriye iş savaşını çıkaran biz değiliz ama maliyetleri ve sonuçlarıyla karşı karşıya kalan biziz" -"200 bine yakın Afganlıyı sadece bu yıl Türkiye'de yakaladık"İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"na katıldı.

28.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:40
Bakan Soylu:

Bakan Soylu: " iş savaşını çıkaran biz değiliz ama maliyetleri ve sonuçlarıyla karşı karşıya kalan biziz"

-"200 bine yakın Afganlıyı sadece bu yıl 'de yakaladık"

İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"na katıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Bakan Soylu: "Suriye iş savaşını çıkaran biz değiliz ama maliyetleri ve sonuçlarıyla karşı karşıya...
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