28.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:40

Bakan Soylu: "Suriye iş savaşını çıkaran biz değiliz ama maliyetleri ve sonuçlarıyla karşı karşıya kalan biziz"

-"200 bine yakın Afganlıyı sadece bu yıl Türkiye'de yakaladık"

İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"na katıldı.

Kaynak: İHA