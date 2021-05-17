Bakan Soylu: Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi (2)
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Bakan Soylu: Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi (2)

Bakan Soylu: Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ULUSLARARASI SULARDA TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLMİŞTİTürk güvenlik güçleri ile ABD'li yetkililerin 1993 yılının ocak ayında ortak operasyonu sonucunda Kısmetim-1 ve Lucky-S gemilerine Akdeniz'deki uluslararası sularda yapılan operasyonlarda 18 ton eroin ele geçirilmişti.

ULUSLARARASI SULARDA TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Türk güvenlik güçleri ile ABD'li yetkililerin 1993 yılının ocak ayında ortak operasyonu sonucunda Kısmetim-1 ve Lucky-S gemilerine Akdeniz'deki uluslararası sularda yapılan operasyonlarda 18 ton eroin ele geçirilmişti.

Kısmetim-1, güvenlik güçlerine yakalanacağını anlayan personeli tarafından içindeki 3,5 ton eroinle batırılmıştı. Pakistan'ın Karaçi Limanı'ndan 14 ton eroinle yola çıkan Lucky-S gemisi ise uluslararası sularda ABD tarafından uzun süre takip edilmiş daha sonra Akdeniz açıklarında Türk SAT komandoları tarafından yapılan operasyonla ele geçirilmişti. Bu operasyonda ise 14 ton eroin ele geçirilmiş ve olayla ilgili 17 kişi yakalanmıştı.

2017 yılında Akdeniz'de uluslararası sularda Kongo bayraklı 'Commander Tıde' adlı gemiye düzenlenen operasyonda da 1 ton 71 kilo eroin ele geçirilmiş ve 9 şüpheli yakalanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bakan Soylu: Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi (2) - Haberler
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