Bakan Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık."
Bakan Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık.
31.03.2020 23:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:13
Bakan Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık." - ANKARA
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Kaynak: İHA