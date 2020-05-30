Bakan Soylu: Sözde Herekol Karargahı çöktü
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Bakan Soylu: Sözde Herekol Karargahı çöktü

Bakan Soylu: Herekol Karargahı çöktüİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda biri sözde Herekol sorumlusu 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu: Sözde Herekol Karargahı çöktü
30.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:50

Bakan Soylu: Herekol Karargahı çöktü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda biri sözde Herekol sorumlusu 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Herekol dağlarından Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekatlarımızdan (PÖH) haberler var. 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi; Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü" ifadesini kullandı.

ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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