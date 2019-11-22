Bakan Soylu: "Son 2 yılda evden hırsızlıklar yüzde 45'in üzerinde bir azalma sergiledi"

22.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye genelinde son 2 yılda evden hırsızlıklar yüzde 45'in üzerinde bir azalma sergiledi. Trafikteki ölümlerde geçen yılla bu yılın karşılaştırmasında sadece 10 ayda olay yerindeki ölümlerde yüzde 28,5 daha az insan kaybettik. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir."

Soylu, beraberindeki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gaziantep'teki emniyet hizmetlerine 100 yeni araç hibesi nedeniyle düzenlenen teslim törenine katıldı.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de güvenlik anlamında çok önemli adımların atıldığını söyledi.

Bugün ülkenin her tarafında huzur ve güven olduğunu, asayiş olaylarından uyuşturucuya, terör olaylarına kadar birçok noktada Türkiye'de çok önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde son 2 yılda evden hırsızlıklar yüzde 45'in üzerinde bir azalma sergiledi. Trafikteki ölümlerde geçen yılla bu yılın karşılaştırmasında sadece 10 ayda olay yerindeki ölümlerde yüzde 28,5 daha az insan kaybettik. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir. Bunu hep birlikte yaptık."

Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümlerle ilgili rakamlara da değinerek, "Uyuşturucuya bağlı ölümlerde 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki rakamları söyleyeceğim. 560'dan 920'ye çıktı. 920'den 941'e çıktı. 2018 yılı itibarıyla da 657'ye düştü. Yani orada da azalan bir trendi yakaladık. 2019 yılında cumhuriyet tarihinin en önemli yakalamalarını gerçekleştirdik." dedi.

Bu yıl içerisinde düzenlenen önemli uyuşturucu operasyonlarını anlatan Soylu, uluslararası alanda ve sularda da önemli operasyonların gerçekleştirildiğini anımsattı.

Soylu, terörle mücadelede de aynı kararlılığın sürdürüldüğünün altını çizerek, "Bugün Gaziantep'te hangi huzur ve güven varsa Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de aynı huzur ve güven var." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın Ağrı'da çok önemli ekonomik yatırımlarla ilgili törenlere katılacağını bildiren Soylu, devletin yatırım için gerekli huzur ve güveni oluşturup altyapıyı hazırladığını söyledi.

Soylu, güvenlik alanında çok önemli adımlar atılıp, sağlam durulduğunu vurgulayarak, Gaziantep'teki bazı sorunların da kısa sürede çözüleceğini ifade etti.

Gaziantep'te 6 ay sonra uyuşturucu meselesini kimsenin ağzına almayacağını kaydeden Soylu, kentte evden hırsızlık rakamlarında da aynı sürede yüzde 30 azalış sağlayacaklarını dile getirdi.

"13-14 yaşındaki çocukları dağa götürüyorlar"

Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bir takım belediye başkanlarını görevden uzaklaştırdıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Niye görevden aldık? Kaymakamların, valilerin işleri az da onlara yeni bir iş yükleyelim diye mi görevden aldık? Hayır. Bir derdimiz var. 13-14 yaşındaki çocukları dağa götürüyorlar. Niye çalışıyoruz? Biz Müslüman bir milletiz. Niye gayret gösteriyoruz? Derdimiz ne? Memleket büyüsün, memleket zenginleşsin. Veren el, alan elden üstündür. Afganistan'daki, Pakistan'daki bugünkü hali biliyoruz. İran'daki, Irak'taki, Suriye'deki, Fas'taki, Yemen'deki ve Sudan'daki hali biliyoruz. Filistin'deki hali biliyoruz. Sudan'daki, Yemen'deki yetim evlerini biliyoruz. İnsanların ne hale geldiğini biliyoruz. Srebrenitsa katliamında yaşananlar halen gözlerimizin önünde. Eğer güçlü olmazsak, kuvvetli olmazsak, eğer üretmezsek, fabrikalarımız çalışmazsa eğer 81 vilayette havalimanlarımız, üniversitelerimiz ve şehir hastanelerimiz olmazsa bize diz çöktürürler. Bunu biliyoruz."

Soylu, dünyanın en kıymetli toprağında yaşanıldığını ve herkesin gözünün burada olduğunu vurgulayarak, bu nedenle çok güçlü olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA