Bakan Soylu, Somalili Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Somali Federal Cumhuriyeti İç Güvenlik Bakanı Muhammed Abukar Islow ile görüştü.

İçişleri Bakanı Soylu, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Somali Federal Cumhuriyeti İç Güvenlik Bakanı Islow'u bakanlık binası girişinde karşıladı. Islow'un şeref defterini imzalamasının ardından görüşmeye geçildi. Burada konuşan Soylu, Türkiye'nin Somali ile ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok farklı bir pencereye açıldığını belirterek, "Somali'nin karşı karşıya kalmış olduğu haksızlıklar bizim milletimizi her daima etkilemiştir. Bunun için de gerek aziz milletimiz gerekse Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün dünyaya örnek olan adımlar atılmıştır. Bundan sonra da aynı bakış, aynı samimiyet ve aynı duyarlılık iki ülke arasındaki gelişmelerin her anına yansıyacaktır" diye konuştu.

"Somali-Türkiye ilişkileri tarihe altın harflerle işlenmektedir"

Türk Özel Harekat Polislerinin 1 Ağustos 2018'den itibaren Somali'de eğitimlerine başladığını ifade eden Soylu, Somali ile yapılmış olan mutabakat çerçevesinde Somali'de bin özel harekat polisinin eğitileceğini, bunların eğitimindeki tüm desteklerin Türkiye tarafından karşılanacağını söyledi. Soylu, Somali halkı ve devletiyle ilişkilerini bir diplomatik çerçeve içerisinde görmediklerini, bunu bir kardeşlik çerçevesinde gördüklerini vurgulayarak, "Bu bakışımız devam edecek. Buna bizim de ihtiyacımız var. Neden ihtiyacımız var? Bu kadar vahşi ilişkilerin gerçekleştiği bir dünyaya aslında insanlığın uzaklık olsa da ne kadar yakınlıkla dokunabileceğini göstereceğimiz karşılıklı iki örnek Somali-Türkiye ilişkileridir. Somali-Türkiye ilişkileri tarihe altın harflerle işlenmektedir" şeklinde konuştu.

Islow ise "Kardeş ülke Türkiye, 2011 yılında bizdeki kuraklık ve bunun sonucunda ortaya çıkan insani krizi ülkemize gelip yerinde gören ilk ülkeydi. Somali halkı nezdinde, hem Türk halkı hem de Türk devleti bir altın yaprak olarak algılanıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi ikinci ülkeleri olarak gördüklerini belirten Islow, Soylu'yu ülkesine davet etti. Soylu, Mart ayından sonra Somali'yi ziyaret etmeyi planladığını bildirdi.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. - ANKARA

Kaynak: İHA