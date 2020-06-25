Bakan Soylu, "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı
Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer katılımcılar İdlib halkı için yapılan briket evlerle ilgili video gösterimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenecek "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare...
25.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:43
Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer katılımcılar
İdlib halkı için yapılan briket evlerle ilgili video gösterimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenecek "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı.
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Kaynak: AA