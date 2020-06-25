Bakan Soylu, "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer katılımcılar İdlib halkı için yapılan briket evlerle ilgili video gösterimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenecek "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare...

Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer katılımcılar İdlib halkı için yapılan briket evlerle ilgili video gösterimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenecek "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı. (2) Kaynak: AA