Bakan Soylu: Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakan Soylu: Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Soylu: Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta çıkan çatışmada 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakan Soylu: Darbeyi zihninden geçirenlere tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'sizden bir şey olmaz' desin

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta çıkan çatışmada 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve Polis Özel Hareket birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımıza tebrikler" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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