Bakan Soylu: "Şırnak kırsalında 7 tane teröristi etkisiz hale getirdik"

İçişleri Bakan Soylu, Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuştu

İSTANBUL - Polis Akademisi öğrencilerinin mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şırnak kırsalında Van Emniyet Müdürlüğümüze ait İHA, 7 tane teröristi bir yerden bir yere nakledilirken gördü hemen bir İHA'yı çağırdı. Sabahın erken saatlerinde 7 tane teröristi etkisiz hale getirdik. İHA'larla yaptığımız operasyonlarda bugüne kadar bir tek şehit vermedik" dedi.

Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi 21. Dönem Mezuniyet Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Akademide gerçekleşen törene Bakan Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, akademi öğrencileri ve aileleri katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, terörün Türkiye topraklarında tarihe gömüleceğine dikkat çekti. Soylu, 15 Temmuz'un emniyet güçlerinde oluşturduğu tahribatın da sona erdiğini belirtti. Soylu, törende dereceye giren öğrencilere diplomalarını takdim etti. Törende ayrıca kapalı akademi öğrencileri dikkat çekerken mezun olan öğrencilerin aileleri büyük sevinç yaşadı.

"İstanbul'da 17 bin 465 polis arkadaşımızı göreve başlattık"

Yaşanan asayiş olaylarına karşı emniyet güçlerine çok sayıda personelin katıldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün başka şehirlerdeki polis okullarında da sizlerle birlikte 9 bin 180 kardeşimiz bu teşkilata dahil oluyorlar. Şunu bilmenizi isterim biz sizleri iş sahibi olasınız diye değil veya rutin bir yenilenme gereği alıyor değiliz, sizlere çok ihtiyacımız var. Hem ülkemizin hem dünyamızın sizlere ihtiyacı var. Dünyada kötülük, suç artıyor kötü insanlar maalesef boş durmuyor. Her gün yeni bir acı, suç icat ediyorlar. Terör artık küresel bir şirket gibi küresel bir akılla yönetiliyor. İnsanlara şifa üretilmesi gereken laboratuvarlarda ilaçlar yapması gereken bilim adamları, uyuşturucuların en zehirli olanını imal ediyorlar. Bir hapla hayatları karartıyorlar. Morfini eroine çeviren teknikler geliştiriyorlar. Uyuşturucu parasını teröre, silah ticaretine harcıyorlar, öte yandan ahlakımıza saldırıyorlar. Her türlü kötülük için fırsat kolluyorlar, insanların kredi kartlarını, şahsi bilgilerini çalıyorlar. Acıları dindirmek için sizlere ihtiyacımız var. Özellikle 15 Temmuz ve arkasındaki hain yapılanmanın güvenlik birimlerimizde yarattığı tahribatı kapatıp artıya geçmeye alışıyoruz. Emniyet teşkilatımızdaki personel sayımıza 15 Temmuz sonrasındaki süreçte ülke genelinde 68 bin 779 yeni polis ekledik. Yalnız İstanbul'da 17 bin 465 polis arkadaşımızı göreve başlattık. Bugün 21'inci dönem mezunlarımızla birlikte bu yıl için 18 bin 426 evladımız emniyet teşkilatımıza katılmış olacak" diye konuştu.

"15 Temmuz'un personel noktasındaki bütün tahribatı kapatılmıştır"

Emniyet mensuplarına önemli görevler düştüğünü ifade eden Bakan Soylu, "Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda 35 bin öğrenci alacağız. Suça ve suçluya karşı bir çığ gibi büyüyor ve hep birlikte güçleniyoruz. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki emniyet teşkilatımızda FETÖ ile mücadele sürecinin 15 Temmuz'un personel noktasındaki bütün tahribatı kapatılmıştır ve artıya geçilmiştir. Önümüzdeki dönemde yeni hükumet sistemimizin sağladığı güçlü ve hızlı karar alma mekanizmasına verdiği avantajla inşallah çok daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Narkotik konusunda özel eğitim almış, bin personel daha ilave ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın 800 tanesini de özellikle İstanbul'da görevlendiriyoruz. Trafik personelimize de takviye yapıyoruz. 20 kilometreden 15 kilometreden düşmüş bir ekip sistemiyle çalışacağız. Asayiş noktasında önemli işler yaptık. 7 bin bekçi alımı için planlarımızı yaptık. Halen İstanbul'da 2 bin 625 bekçi kardeşimizde görevde. Geçen yılın ilk altı ayına göre bu yılın ilk altı ayında mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta, suçların aydınlatılma oranlarında ciddi artışlar elde ettik" dedi.

"Terör bu topraklarda artık tarihe gömülecektir"

"Bu meslek mazlumun duasını alma mesleğidir ahını almayın" diyerek akademi öğrencilerine seslenen Bakan Soylu, "Hem polise hem jandarmamıza yeni insansız hava araçları, personeller alıyoruz. Türkiye eski Türkiye değil, bugün ekonomik teknolojik gücü de her geçen gün artmaktadır. Dün gece 02.30-03.00 sıralarında Şırnak kırsalında Van Emniyet Müdürlüğümüze ait İHA 7 tane teröristi bir yerden bir yere nakledilirken gördü hemen bir İHA'yı çağırdı. Orayı kontrol altına aldı ardından hemen Türk Hava Kuvvetleri'nden uçakları istedik. Sabahın erken saatlerinde 7 tane teröristi etkisiz hale getirdik. İHA'larla yaptığımız operasyonlarda bugüne kadar bir tek şehit vermedik. Doğu ve Güney Doğu'dan kaçmak için her yolu deniyorlar. Bizim evlatlarımız bunları fare gibi kapana sıkıştırmış. Özellikle sınır ötesi ve yine yurt içinde PKK terör örgütünden firar ederek teslim olanlar var. Terör bu topraklarda artık tarihe gömülecektir. Bu topraklarda bir daha adı anılmayacaktır. Türkiye'yi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak istiyoruz bunu becerebiliriz ve bunu yapmaya kararlıyız" dedi.