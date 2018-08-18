Bakan Soylu Sırbistanlı Mevkidaşı Stefanovic'i Kabul Etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistanlı mevkidaşı Nebojsa Stefanovic'i kabul etti.

AK Parti'nin 6. Olağan Kongresi kapsamında yurtdışından çeşitli ülkelerden üst düzey konuklar Başkent Ankara'ya geldi. Kongre maksadıyla Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic de Ankara'ya geldi. Kongrenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sırbistanlı mevkidaşı Stefanovic ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kabul basına kapalı olarak gerçekleşti. - ANKARA