Bakan Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Stefanovıc ile Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovıc'i makamında kabul etti.

İçişleri Bakanlığında basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesi her iki bakan şeref defterini imzaladı. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmeyle ilgili basın açıklaması yapılmazken iki ülke ilişkileri ele alındığı belirtildi.