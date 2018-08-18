Bakan Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi.