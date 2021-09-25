ANKARA (İHA) - Bakan Soylu: "Sınır içindeki terörist sayısı 189'a indi"

-"Bu yılın ortasına kadar Ağrı Dağı'na çıkmıyordu. Ağustos ayında Ağrı Dağı'nın zirvesinden altına kadar her gün 600 kişinin kamp yaptığı Ağustos ayının sonuna kadar bir tablo ortaya kondu; güvenlik ve huzur"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.