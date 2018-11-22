Bakan Soylu, Sınır Güvenliği Toplantısı'na Katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı'na katılarak sınırdaki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk ve Hatay Valisi Rahmi Doğan ile bu illerden emniyet müdürleri, askeri yetkililer, kaymakamlar ve sınır hattında görevli yetkiler katıldı. Bakan Soylu başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3,5 saat sürerken toplantıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Toplantıda, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları kapsamında terörden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde gelinen son nokta, yapılması gerekenler ve bölgenin daha hızlı kalkındırılması için yapılacak çalışmaların ele alındığı öğrenildi. - GAZİANTEP