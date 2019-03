Bakan Soylu: Şimdi Sana 4 Duvar Verdik, O Duvara Daya

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, kendisine çok sert konuştuğu için kızdıklarını belirterek, "Kadın diyecek ki, 'Ben sırtımı PKK'ya, ben sırtımı PYD'ye dayadım.' Biz ne diyeceğiz Allah aşkına? Bu ülkede kardeşi, kardeşe düşürmeye çalışacaklar, biz ne diyeceğiz? Bizi tehdit edecekler, ülkemizi tehdit edecekler. Ne demişim yani. Sen sırtını PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayadıysan, şimdi sana 4 duvar verdik. İster o duvara daya, ister o duvara daya" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde partisinin düzenlediği etkinliğe katılarak halka seslendi. Miting alanına kurulan sahneye yoğun ilgi nedeniyle güçlükle çıkabilen Soylu, Türkiye'nin terör ve ekonomik saldırılarla mücadele ettiğini belirterek, "Bana kızıyorlar çok sert konuşuyorsun diye, ben sert mi konuşuyorum? Kadın diyecek ki, 'Ben sırtımı PKK'ya, ben sırtımı PYD'ye dayadım.' Biz ne diyeceğiz Allah aşkına? Bu ülkede kardeşi, kardeşe düşürmeye çalışacaklar, biz ne diyeceğiz? Bizi tehdit edecekler, ülkemizi tehdit edecekler. Ne demişim yani. Sen sırtını PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayadıysan, şimdi sana 4 duvar verdik. İster o duvara daya, ister o duvara daya" dedi.

'ŞU YAKAMIZI HİÇ BIRAKMADILAR'

Türkiye'nin büyümesini istemeyen güçlerin olduğunu ifade eden Soylu, "On yıllardır bu ülkenin başında kaynar kazan kaynattılar. Büyümeyelim, özgür olmayalım, hür olmayalım, güçlü bir Türkiye olmayalım, tam bağımsız olmayalım, dünyaya sözümüzü hüküm olarak haykırmayalım diye. On yıllardır hiç ama hiç geri adım atmadılar. Şu yakamızı hiç bırakmadılar.1960, 1971, 1980, 28 Şubat, 27 Nisan, darbe, en son o Amerikan uşağı Pensilvanya'daki şarlatanın gerçekleştirmeye çalıştığı darbe. Bitti mi? Hayır. 7 Haziran sonrası HDP oyunu yüzde 13'e çıkardı, ardından Doğu ve Güneydoğu'da orada yaşayan kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı mağdur eder bir şekilde yaktılar, yıktılar. Camileri, okulları, kütüphaneleri yaktılar. Oradaki kardeşlerimizin oradan gitmesine vesile oldular. Yetti mi? Hayır. Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmaya çalıştılar. Afrin'de bir terör merkezi oluşturmaya çalıştılar, Amerika destekledi, Avrupa fişekledi, tahrik etti. Hiçbir zaman bizi burada huzurlu oturtmak istemediler. On yıllardır bunları görüyorsunuz, bu söylediklerimin hepsi başka ülkede değil az bile söylüyorum ama bu ülkede gerçekleşti. Yarını, umudumuzu getirmek istemediler, her sevincimizi kursağımızda bıraktılar. Bizi birbirimize düşürmek istediler, kutsallarımıza ve değerlerimize saldırdılar, inançlarımıza saldırdılar. Kıyafetlerimizle bizi küçük görmeye çalıştılar, 'köylü, şalvarlı, fötrlü' dediler. 'Siz bu ülkeyi yönetemezsiniz, iktidara gelirsiniz ama siz bu ülkede muktedir olamazsınız' dediler. Bizi hakir görenlere, bizi küçük görenlere karşı 'Biz hem iktidarız hem muktediriz' diye haykırdınız" dedi.

'BU COĞRAFYADA BİZ KARAR VERMEDİKÇE KİMSEYE OYUN KURDURMAYIZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye üzerinde oyunlar oynayanların amaçlarının belli olduğunu ifade ederek, "Ne oldu Irak'ın kuzeyinde devleti kurabildiler mi? Peki Afrin'e çatır, çatır girdik mi? Amerika'nın 'girme' demesine rağmen. Dünyaya bir mesaj verdik, gelecek nesillere Tayyip Erdoğan bir not bıraktı, 'Ey dünya bizi dinleyin' dedik. Bu coğrafyada biz karar vermedikçe kimseye oyun kurdurmayız" dedi.

- Tekirdağ

Kaynak: DHA