Bakan Soylu Şimdi 5 Metre Karda 250 Operasyon Yapıyor Bizimkiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Avcılar'da sürdürdü. Soylu'ya Avcılar AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy da eşlik etti. Soylu, önce Kadın seçmenlerle buluştu ardından Marmara Caddesi'nde miting düzenledi. Mitingin ardından Soylu ve beraberindekiler, kanaat önderleri ile birlikte yemek yedi.

5 METRE KARDA 250 OPERASYON

Avcılar'da bir düğün salonunda kadın seçmenlerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye'yi terörün teslim aldığı günlere dönmek istemiyoruz. 15 bin terörist vardı dağlarda. Bugün 700 kaldı. Şimdi 5 metre karda 250 operasyon yapıyor bizimkiler. Her tarafta operasyondalar. İnleri bulup, onları etkisiz hale getirmeye, onların bu ülkeye bir daha bedel ödetmesine müsaade etmemek için feda-i can etmeyi kendi gönlüne can etmiş yürüyen evlatlarımız var. Biz onlara karşı sorumluyuz. Dedi.

TÜRKİYE'DE SİYASETİN KAZANANINI BELİRLEYEN KADINDIR

Soylu, 'Türkiye'de ben de çocukluğumdan beri siyasetin içerisindeyim. Türkiye'de siyasetin kazananını belirleyen kadındır. Bu kadar açık ve net. Kazananı belirleyen kadındır. Bu, Türkiye siyaset tarihinin bir gerçeğidir. Onun için çok çalışmamız lazım. Çok gayret göstermemiz lazım. 31 Mart'tan sonra ekonomiyi göreceksiniz. şeklinde konuştu.

Bakan Süleyman Soylu, ardından Avcılar Marmara Caddesi'nde düzenlediği mitingde konuştu. Soylu konuşmasında, 'Yıllardan beri bu ülkeyi terbiye etmeye çalışıyorlar. Yıllardan beri bu ülkeyi darbelerle terbiye etmeye çalışıyorlar. Ekonomik sıkıntılarla bu ülkeyi terbiye etmeye çalışıyorlar. Kardeşi kardeşe düşürerek bu ülkeyi terbiye etmeye çalışıyorlar. Biz sizle gurur duyuyoruz ki, bizim milletimiz buna müsaade etmiyor. dedi.

İÇ GÜVENLİĞİN BİRİNCİ MADDESİ SİYASAL İSTİKRARDIR

Mitingin ardından Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Denizköşkler Toplantı ve Davet Salonu'nda kanaat önderleri ile birlikte yemek yedi.

Soylu buradaki konuşmasında, 'İç güvenliğin birinci maddesi siyasal istikrardır. Siz güvenlik istikrarı temin etmek istiyorsanız, siyasal istikrarınızı temin etmek zorundasınız. Aksi takdirde sizleri evlerinizden çıkarmazlar. 6 yaşındaki çocuklara taş verirler, kaymakamları, valileri çıkarmazlar. Sonra herkes 'biz ne yapacağız' diye tereddüt içerisinde olur. Ben bu acımasız dünyanın şu anda içerisindeyim. İfadelerini kullandı.

Kaynak: DHA