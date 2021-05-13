Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Siirt'te üs bölgesini ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı
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Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Siirt'te üs bölgesini ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı

Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Siirt'te üs bölgesini ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Bakan Soylu, Siirt'te üs bölgesini ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt-Şırnak sınırındaki üs bölgesini ziyaret ederek askerlerle bayramlaştı.

Bakan Soylu, Siirt'te üs bölgesini ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı

SİİRT - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt-Şırnak sınırındaki üs bölgesini ziyaret ederek askerlerle bayramlaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te PKK'lı teröristlere karşı başarılı operasyonlar sürdüren Mehmetçiği Siirt-Şırnak sınırındaki Akrep Üs Bölgesini ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı. Üs bölgesinde görevli askerlerle selamlaşan Bakan Soylu, güvenlik güçleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Bölgede yürütülen operasyonlar hakkında askeri yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, telsizle görevli Mehmetçiklerin bayramını kutlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Mehmetçiğin bayramını kutlayan Bakan Soylu daha sonra bölgeden ayrıldı.

Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Siirt'te üs bölgesini ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı
Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Siirt'te üs bölgesini ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı
Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Siirt'te üs bölgesini ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı
Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Siirt'te üs bölgesini ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

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