Bakan Soylu: Siirt'te, 2 terörist etkisiz hale getirildi (2) ETKİSİZ HALE GETİRLEN TERÖRİST SAYISI 4'E YÜKSELDİİçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu.

ETKİSİZ HALE GETİRLEN TERÖRİST SAYISI 4'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA