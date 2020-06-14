Bakan Soylu: Siirt'te, 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)
ETKİSİZ HALE GETİRLEN TERÖRİST SAYISI 4'E YÜKSELDİİçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu.
14.06.2020 01:01 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:05
ETKİSİZ HALE GETİRLEN TERÖRİST SAYISI 4'E YÜKSELDİ
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Kaynak: DHA