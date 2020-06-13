Bakan Soylu: Siirt'te, 2 terörist etkisiz hale getirildi İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf'ta 2 terörist, Kahraman Jandarmamızın operasyonunda etkisiz" ifadesini kullandı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA