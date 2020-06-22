Bakan Soylu sel sularının altında kalan Dudaklı Köyü'nde incelemelerde bulundu
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Bakan Soylu sel sularının altında kalan Dudaklı Köyü'nde incelemelerde bulundu

Bakan Soylu sel sularının altında kalan Dudaklı Köyü'nde incelemelerde bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanak yağış sonrası sel suları altında kalan Dudaklı Köyü'nde incelemelerde bulundu.

22.06.2020 02:40 | Son Güncelleme: 22.06.2020 03:03

Bakan Soylu sel sularının altında kalan Dudaklı Köyü'nde incelemelerde bulundu

BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanak yağış sonrası sel suları altında kalan Dudaklı Köyü'nde incelemelerde bulundu.

Bursa'da etkili olan sağanak yağışın ardından sel felaketi altında kalan ve 1 kişinin öldüğü Dudaklı Köyü'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu incelemelerde bulundu. Onlarca arabanın sürüklenerek taş ve kayaların altında kaldığı ve adeta afet köyüne dönen Dudaklı Köyü sakinleriyle görüşen Bakan Soylu, köylülerin mağduriyetinin giderilmesi için talimat verdi.

Afet bölgesindeki incelemelerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bölgesinin yaşandığı Kestel Belediyesi'ne gelerek acil durum toplantısı yaptı.

Bakan Soylu sel sularının altında kalan Dudaklı Köyü'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: İHA

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