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KASTAMONU - Bakan Soylu, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Soylu, şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde, kullanılamaz hale gelen dükkanlarda sürdürülen çalışmaları inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, temizlik çalışmalarında görev alan jandarma personeliyle de bir süre görüştü. Özverili çalışmaları dolayısıyla jandarmaya teşekkür eden Soylu, askerlerle bir süre sohbet etti.

AFET Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Soylu, koordinasyon toplantısına katıldı.

Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve yetkililer eşlik etti.

KASTAMONU - Bakan Soylu, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

KASTAMONU - Bakan Soylu, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

KASTAMONU - Bakan Soylu, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

KASTAMONU - Bakan Soylu, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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