İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit jandarma Keleş'in ailesine taziye ziyareti
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İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit jandarma Keleş'in ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit jandarma Keleş'in ailesine taziye ziyareti
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-15 Operasyonu kapsamında, Ağrı'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-15 Operasyonu kapsamında, Ağrı'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da şehit olan kahraman jandarmamız Hüseyin Keleş'in Ankara'daki taziye evindeyiz. Rabb'im bizleri, şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin. Başımız sağ olsun."

Paylaşımda ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, 30 Mayıs'ta Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit jandarma Keleş'in ailesine taziye ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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