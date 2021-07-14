Bakan Soylu, şehit Bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı yayımladı
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Bakan Soylu, şehit Bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı yayımladı

Bakan Soylu, şehit Bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı yayımladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da olay yerine gittikleri esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da olay yerine gittikleri esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'da, olay yerine gittikleri esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Bekçimiz Gökçen Koşal'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin makamını ali eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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