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Bakan Soylu şehit annesinin cenazesine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bakan Soylu şehit annesinin cenazesine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sivas programında, şehit annesinin cenazesine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sivas programında, şehit annesinin cenazesine katıldı.

Bakan Soylu, 1997 yılında Tunceli'de bölücü terör unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Er Muammer Şafak'ın annesi Zeynep Şafak'ın cenaze namazına katıldı. Cenaze namazı öğle namazının ardından Ayyıldız Camisi'nde kılındı. Soylu, şehit babasına ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, kılınan namazın ardından tabutu taşıdı. - SİVAS

Bakan Soylu şehit annesinin cenazesine katıldı

Bakan Soylu şehit annesinin cenazesine katıldı

Bakan Soylu şehit annesinin cenazesine katıldı

Bakan Soylu şehit annesinin cenazesine katıldı

Bakan Soylu şehit annesinin cenazesine katıldı

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Haber: Bakan Soylu şehit annesinin cenazesine katıldı - Haberler
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