Bakan Soylu, şehit annesi ile telefonda görüşerek gününü kutladı

Bakan Soylu, şehit annesi ile telefonda görüşerek gününü kutladıİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'de yaşayan şehit polis Bekir Ferhat Kaya'nın annesiyle telefonda görüşerek, Anneler Günü'nü kutladı.

Bakan Soylu, şehit annesi ile telefonda görüşerek gününü kutladı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'de yaşayan şehit polis Bekir Ferhat Kaya'nın annesiyle telefonda görüşerek, Anneler Günü'nü kutladı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, şehit piyade uzman çavuş Mehmet Türken'in annesi Hatice Türken ile şehit polis memuru Bekir Ferhat Kaya'nın annesi Gülay Kaya'yı ziyaret etti. Kadınların Anneler Günü'nü kutlayan Vali Sezer, iki anneye karanfil verdi. Ziyarette Vali Sezer, anne Kaya'yı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Anne Kaya'nın gününü kutlayan Bakan Soylu, "Nice Anneler Günü'ne inşallah. Şu an jandarmamız ile birlikteyiz. Allah bizleri size mahcup bırakmasın. Duanıza ihtiyacımız var. Sahadaki evlatlarımıza dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA