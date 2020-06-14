Bakan Soylu: "Şehirden temizlenen terör örgütü mağaralara da hapsolmuş durumdadır" Bakan Soylu: "Şehirden temizlenen terör örgütü mağaralara da hapsolmuş durumdadır" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016'da 139 bin personeli olan bu teşkilat bugün 190 bin personeliyle önemli bir eşiği geçmiştir" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaz-kış demeden kesintisiz operasyon...

Bakan Soylu: "Şehirden temizlenen terör örgütü mağaralara da hapsolmuş durumdadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"2016'da 139 bin personeli olan bu teşkilat bugün 190 bin personeliyle önemli bir eşiği geçmiştir"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaz-kış demeden kesintisiz operasyon stratejimiz neticesinde; şehirden temizlenen terör örgütü mağaralara da hapsolmuş durumdadır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin başkanlığındaki heyeti makamında kabul etti. Kabul sırasında bir konuşma yapan Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin başkanlığındaki heyete Jandarma'nın kuruluşunun 181'inci kuruluş yılını tebrik ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı olarak, 181 yıllık bir mazinin yaklaşık 4 yılında Jandarma gibi güzide bir kurumla birlikte çalışma imkanı bulduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Deryada bir katre gibi" benzetmesini yaparak, "Bu süre içinde jandarmamızda gördüğüm disiplinin, birikimin, yüksek kapasite ve vatan aşkının beni her zaman etkilediğini burada ifade etmek isterim. Böyle kurumlar, böyle teşkilatlar kolay kolay oluşmuyor. Tarihin süzgecinden, tecrübenin süzgecinden ve birçok olayın oluşturduğu süreçlerin süzgecinden geçerek bu noktaya geliniyor. Bunun dünya ölçeğinde bir kapasite olduğunun, her vatandaşımızın bilincinde olması gerekir kanaatindeyim" aktarımında bulundu.

Bugünün jandarmasının bir önceki günün jandarması gibi olmadığını belirten Bakan Soylu, "Her gün kapasite arttıran, gelişen, teknolojik bütün imkanları kullanan ve bir önceki günden üstün bir kabiliyete ulaşan bir jandarma teşkilatımız olduğunu burada milletimize duyurmak isterim. Sürekli teknolojik ve teknik kapasite arttıran, beşeri kapasitesi artan, eğitim seviyesi, eğitim imkanları yüksek bir teşkilat olduğunu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Jandarma'nın 2017'de profesyonelleşme oranının yüzde 59 olduğunu ve bir hedef konularak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defaatle bunu bir talimat olarak ortaya koyduğunu söyleyen Bakan Soylu, profesyonelleşme oranının bugün yüzde 82'lere geldiğini kaydetti.

Jandarma'nın İnsansız Hava Aracı kullanma açısından sanki 181 yıldır başarıyla İHA kullanıyormuş gibi bir anlayışı sahaya, pratiğine ve tecrübesine yansıttığını vurgulayan Bakan Soylu, "Bu kapasitenin de terörle mücadeleye katkısını çok kısa bir sürede elde etti" diye konuştu.

"2016'da 139 bin personeli olan bu teşkilat bugün 190 bin personeliyle önemli bir eşiği geçmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlar ve destekleriyle Jandarma'ya hem personel anlamında hem de teknik ekipman anlamında önemli yatırımlar yapıldığının altını çizen Bakan Soylu, "2016'da 139 bin personeli olan bu teşkilat bugün 190 bin personeliyle önemli bir eşiği geçmiştir. Daha da önemlisi sadece teknoloji kullanan değil, teknoloji üreten, yazılım üreten, ayrıca savunma sanayi üretimimizde de yüksek teknoloji talepleriyle ciddi bir itici güç oluşturmaktadır" dedi.

Geçen 4 yıllık sürecin tüm güvenlik birimleri açısından kolay geçmediğini kaydeden Bakan Soylu, özellikle 15 Temmuz ve sonrasındaki süreci ifade ederek, "Terör, göç, uyuşturucu ile mücadelenin yoğun olduğu bir dönemdi. Geniş bir sorumluluk sahası vardı. Çok gayret gösterdiğinizi, ancak başarının yorgunluğunuzu aldığını biliyorum. Burada arkadaşlarımızın özellikle görev alanlarındaki başarı haricinde Emniyet, Sahil Güvenlik ve Jandarma'nın birlikte çalışabilme başarısına dikkat çekmek istiyorum. Bu kolay bir iş değildir. İçişleri Bakanlığı içerisinde Emniyet, Sahil Güvenlik, Jandarma ve Göç'ün bir aradaki entegrasyonu önemli bir başarı getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle çukur, barikat olaylarından sonra ve 15 Temmuz'un hemen akabinde bir taraftan Jandarma, bir taraftan Emniyet, bir taraftan Sahil Güvenlik ama önemli bir koordinasyonun da eşgüdüm içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatıyla da başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söylemek isterim" ifadelerine yer verdi.

Terörle mücadele, asayiş meseleleri dahil adımların güçlü bir şekilde atılmasının devletin tüm birimlerinin uyum içerisinde çalışması olduğunu söyleyen Bakan Soylu, Jandarma'nın bu meselelerde katkısı olduğunu belirterek teşekkür etti.

"Yaz - kış demeden kesintisiz operasyon stratejimiz neticesinde; şehirden temizlenen terör örgütü mağaralara da hapsolmuş durumdadır"

Terörle mücadelede Jandarma'nın katkısının herhangi bir tartışmaya yer vermeyecek seviyede olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Bugün saha hakimiyeti tamamen bizdedir. Yaz - kış demeden kesintisiz operasyon stratejimiz neticesinde; şehirden temizlenen terör örgütü mağaralara da hapsolmuş durumdadır. Yaklaşık 3.5 yıl önceydi. O günden bu günlere çok büyük bir gelişimi, özgüveni ve aslen terörle mücadele matematiğinin nasıl olacağını bütün dünyaya gösterdik" değerlendirmesinde bulundu.

Sadece terörle mücadelede değil, özellikle Jandarma'nın göç mesaisi, uyuşturucu ile mücadele mesaisi, trafik ve asayiş mesaisinin de son dönemde ciddi başarılı ve gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "İçişleri Bakanı olarak söylemek istiyorum. Bizim Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'in bir arada çalışmasından elde ettiğimiz bir sonuç daha var. Birbirlerinin üstün kabiliyetlerini birbirlerine nakşetme kapasitesi; bundan çok memnun olduğumuzu ve hakikaten çok uzun dönemler elde edilecek, elde edilen kapasitelerini kurumların birbirine aktarma tecrübesi de bu dönemin bize kazandırdığı en önemli katma değerdir" ifadelerini kullandı.

Jandarma'nın Elazığ depreminde olduğunu ve diğer taraftan dünyanın yaşadığı salgında sadece güvenliği sağlamadığını, sadece terörle mücadele etmediğini vatandaşların isteklerini yerine getirmek için hizmetkar olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu aldığı disiplinin ve eğitimin, vatan ve millet sevgisinin yansımasıdır. Onun için huzurunuzda 'benim görevim budur veya bu değildir' diye hiçbir tartışmaya girmeyen, vatandaşın tarlasını süren, vatandaşın maaşını getiren, erzağını taşıyan, onun yüzünü okşamasına fırsat veren tüm Jandarmamıza teşekkür etmek istiyorum. Bu Jandarma tarihinin de karşı karşıya kaldığımız olaylar karşısında, bana göre vermiş olduğu büyük bir insanlık sınavıdır. Bu insanlık sınavını her zaman veriyordu. Ama bütün dünyaya örnek olarak, özdeş bir şekilde vermesi de; gelecek nesillere bırakacakları en güzel emanetlerden bir tanesidir."

Özellikle, gözünü kırpmadan Türkiye'nin birliği, beraberliği için, ay yıldızlı bayrağın namusu ve bağımsızlık için mücadele eden tüm arkadaşlarını tebrik eden Bakan Soylu, "Bunun için şehit düşen ve bu uğurda toprağın kara bağrına giren tüm şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Her zaman bir duamız var. Allah bizi onlara mahcup etmez inşallah. Kahraman bir şekilde mücadele ederken gazi olan, gaziliğini onur parçası olarak hayatında taşıyan ve bizim içinde çok kıymetli olan gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Jandarma Teşkilatımızın 181'inci yıl dönümü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarı dileklerini de Jandarma heyetine iletti.

Kaynak: İHA