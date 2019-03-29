Bakan Soylu: Seçim Günü 553 Bin Personelimiz Görevi Başında Olacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Seçim günü 553 bin personelimiz görevi başında olacaktır. Ayrıca 6 bin 745 zırhlı araç, 126 hava aracı, 294 deniz aracı ve diğer ekipmanlar da yine seçim güvenliği için kullanılacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi alınan güvenlik önlemlerini açıkladı. Bakan Soylu, diğer seçimlerde olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de seçim güvenliği noktasında özenli bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi.

'BU SEÇİMDE 526 OLAY MEYDANA GELDİ'

Seçim güvenlik tedbirlerini, 'kampanya dönemi', 'seçim günü' ve 'seçim sonrası' olarak üç aşamada planladıklarını belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Aldığımız bütün bu tedbirler ve kurduğumuz etkin iletişim sayesinde 2014 mahalli seçimlerine göre miting, eylem, etkinlik ve katılım sayıları yüzde 18 artmasına rağmen, müdahale edilen eylem sayısı 2014 seçimlerine göre yüzde 79 oranında azalmıştır. 2014 mahalli idareler seçimlerinde seçim öncesi 581 olay meydana gelmişken bu seçimde 526 olay meydana gelmiş, yani yüzde 9 oranında bir azalış elde edilmiştir. Keza bunların da 189 tanesi muhtarlık seçimleri ile ilgili olmuştur. Yine 2014'te seçim öncesi olaylarda 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişken, 2019 seçimlerinde bu sayı 2 olmuştur. Seçim olaylarının dağılımı incelendiğinde 69 olayın AK Parti, 33 olayın CHP, 21 olayın HDP, 13 olayın İYİ Parti, 10 olayın MHP ve 8 olayın Saadet Partisi'ne yönelik olarak meydana geldiğini de ek bilgi olarak vermek isterim. Söz konusu 526 olayın 149'u tehdit ve hakaret, 95 tanesi kasten yaralama ve darp, 80 tanesi de seçim propaganda materyallerinin tahribi olarak kayıtlara geçmiştir."

'553 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK'

Tedbirlerin ikinci kısmının ise seçim günü ile ilgili olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Seçim günü 553 bin personelimiz görevi başında olacaktır. Ayrıca 6 bin 745 zırhlı araç, 126 hava aracı, 294 deniz aracı ve diğer ekipmanlar da yine seçim güvenliği için kullanılacaktır. Coğrafi şartlar itibarıyla güvenlik noktasında bir eksiklik yaşanmaması için 11 ilimizde emniyet ve jandarmalarımızdan oluşan 6 bin 449 ilave personel de görevlendirilmiştir. Türkiye genelinde 57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 664 sandıkta oy kullanacaktır ve bizim hedefimiz, bütün seçmenlerimizin hür iradesinin sandığa eksiksiz şekilde yansıması ve seçim sonuçları kesinleşinceye kadar bu iradeye halel getirecek hiçbir olumsuzluğa meydan vermemektir."

SANDIK ÇEVRESİNDE ALINAN TEDBİRLER

Sandık çevresinde alınan tedbirler kapsamında, binaların güvenlik kameralarının çalışır olması, sandık çevresinde geliş gidişlerin emniyetine yönelik yol güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade eden Bakan Soylu, şöyle dedi:

"Bu amaçla motorlu ve yaya devriyeler çıkartılacaktır. Oy kullanımı sırasında cep telefonuyla görüntü alınması, okuma yazma bilmeyen veya dezavantajlı kişilerin manipüle edilmesi, başkalarının kimliğiyle oy kullanılması, oy pusulasının sandık alanı dışına çıkarılması, mührün çalınması veya kırılması gibi olumsuzlukların engellenmesi için, sandık kurulunun veya kişilerin şahsen çağrısı üzerine güvenlik güçlerimiz olaya müdahale edeceklerdir. Yani kolluk birimlerimiz, vatandaşımızın evlerinden sandık alanına kadar olan güzergahta bir olumsuzluk yaşamaması için tedbir alacaklardır, sandık alanında bir olumsuzluk yaşanması halinde ise sadece çağrı üzerine olumsuzluğa müdahale edeceklerdir. Seçim işlemi tamamlanıncaya kadar bu tedbirler devam edecektir."

'KORUMA TEDBİRLERİ PLANLANMIŞTIR'

Bakan Süleyman Soylu, oyların sayımı aşamasında alınacak tedbirlerle ilgili de şunları söyledi:

"Oy torbalarının nakli güvenlik güçlerinin nezaretinde yapılacak. Oy torbalarına zarar vermeye dönük eylemlere karşı da tedbirler alınacaktır. Aynı şekilde YSK, il ve ilçe seçim kurullarına ait binaların korunmasına ilişkin de tedbirlerimiz olacaktır. Oy torbalarının naklinin yapıldığı, depolandığı yerlerin aydınlatılmasına ilişkin tedbirlerimiz de alınmıştır. Ayrıca enerji açısından önem arz eden teknik yerlere ilişkin de koruma tedbirleri planlanmıştır. Seçim sonuçlarını bahane ederek girişilmek istenilen herhangi bir taşkınlığa, huzuru ve asayişi bozucu mahiyetteki hukuk dışı hiçbir eyleme de müsaade edilmeyecektir. Seçim güvenlik tedbirlerimizin temelinde milli iradenin sandığa tam olarak yansıması vardır. İçişleri Bakanlığı olarak odaklandığımız yegane mesele, vatandaşımızın, oyunu hiçbir tesir altında kalmadan, hiçbir engelle karşılaşmadan kullanabilmesidir."

- Ankara

Kaynak: DHA