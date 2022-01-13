Son dakika haber: BAKAN SOYLU SARIYER'DE STK TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de göç alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü.

Sarıyer'de bulunan Vilayetler Evi'nde gerçekleşen toplantıya göç alanında faaliyet gösteren 40 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantında göçmen sorunları, düzensiz göçlerin önlenmesi ve bu konularda alınması gereken önlemlerin tartışıldığı öğrenildi. Bakan Soylu, sivil toplum kuruluşlarının göç ve göçmenlerle ilgili talep ve önerilerini dinlediği belirtildi.