Son dakika haber: BAKAN SOYLU SARIYER'DE STK TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ - Haberler
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Son dakika haber: BAKAN SOYLU SARIYER'DE STK TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de göç alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de göç alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü.

Sarıyer'de bulunan Vilayetler Evi'nde gerçekleşen toplantıya göç alanında faaliyet gösteren 40 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantında göçmen sorunları, düzensiz göçlerin önlenmesi ve bu konularda alınması gereken önlemlerin tartışıldığı öğrenildi. Bakan Soylu, sivil toplum kuruluşlarının göç ve göçmenlerle ilgili talep ve önerilerini dinlediği belirtildi.

Son dakika haber: BAKAN SOYLU SARIYER'DE STK TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haber: BAKAN SOYLU SARIYER'DE STK TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haber: BAKAN SOYLU SARIYER'DE STK TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haber: BAKAN SOYLU SARIYER'DE STK TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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