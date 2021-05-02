Bakan Soylu şampiyon Diyarbekirspor'u tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Soylu şampiyon Diyarbekirspor'u tebrik etti

Bakan Soylu şampiyon Diyarbekirspor'u tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Misli.com 3. Lig'de şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Diyarbekirspor'u tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Misli.com 3. Lig'de şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Diyarbekirspor'u tebrik etti.

Misli.com 3. Lig 1. Grubu lider tamamlayan Diyarbekirspor birçok tebrik mesajı aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soyu, sosyal medya hesabından, "Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Diyarbekirspor'u, futbolcuları ve yönetimini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir tebrik de AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'tan geldi. Sosyal medyada paylaşım yapan Kurtulmuş, "Türkiye Futbol Federasyonu 2020-2021 sezonunda 3. Ligden 2. Lige yükselen Diyarbekirspor'u kutluyorum" cümlelerine yer verdi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor, Diyarbakırspor, sivil toplum kuruluşları ile Türkiye genelinde bir çok spor kulübü ve spor adamı mesaj paylaşarak Diyarbekirspor'un başarısından dolayı kutladı. - DİYARBAKIR

Bakan Soylu şampiyon Diyarbekirspor'u tebrik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil
Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil
Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı
Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı
Ukraynalı turistlerin Kovid-19 sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Ukraynalı turistlerin Kovid-19 sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hülya Avşar Hakan Altun Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Gökhan Gönül Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Soylu şampiyon Diyarbekirspor'u tebrik etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 15:02:53. #1.15#

title