Bakan Soylu: "Sağlık çalışanları iyi ki varsınız, insanlık adına çabanıza, güler yüzlerinize minnettarız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir hastane ziyareti sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanları için iyi dileklerini ve minnettarlığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir hastane ziyareti sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanları için iyi dileklerini ve minnettarlığını ifade etti.

Soylu, paylaşımında, "Sağlık çalışanları iyi ki varsınız, insanlık adına çabanıza, samimiyetinize, güler yüzlerinize minnettarız. Güler yüzleriniz hiç solmasın, hiç üzülmesin. Bir hastaneye ziyarete gittim. İçimden geldi. Koskocaman sağ olun. Allah, sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşımını alıntıladığı Soylu'ya teşekkür etti. Koca, mesajında "Sayın Bakanım; nazik ziyaret ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederiz. Kadronuzun sürece desteği için ise minnettarız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici