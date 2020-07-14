Bakan Soylu, Rize'de sağanağın etkili olduğu alanda incelemede bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile selde hasar gören iş yerlerini incelemesi Soylu'nun Hasar gören yerlerde incelemelerde bulunması ve bilgi alması İçişleri Bakanı Süleyman...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile selde hasar gören iş yerlerini incelemesi Soylu'nun Hasar gören yerlerde incelemelerde bulunması ve bilgi alması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterle havadan selde hasar gören yerleri incelemesi RİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile selden hasar gören Çayeli ilçesinde incelemede bulundu. Kaynak: AA