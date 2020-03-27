Bakan Soylu: "Rize'de alınan karantina kararı Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar"
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Bakan Soylu: "Rize'de alınan karantina kararı Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk kez Rize'de alınan karar değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar. Bazı köylerde veya beldelerde bulaştırma riski çok olunca bu kararı alınabiliyor" dedi.

27.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:39
Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk kez Rize'de alınan karar değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar. Bazı köylerde veya beldelerde bulaştırma riski çok olunca bu kararı alınabiliyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de katıldığı programda korona virüs ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Soylu, "İlk kez Rize'de alınan karar değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar. Bazı köylerde veya beldelerde bulaşım riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar. Rize'de 5 ayrı noktada alınan tedbirin amacı bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var. Meselenin başından itibaren hepimiz dünyayı izliyoruz. Bizin en çok etkileyen alan İran'a ulaştı. İran'la ilgili hemen tedbir aldık tüm sınır kapılarımızda. Sağlık Bakanlığı hemen orada sahra hastaneler kurdu. Ardından o alanı kesmeye çalıştık. Ardından Avrupa ve Amerika'ya geçti. Avrupa'ya geçer geçmez hemen irtibatımızı kesmek oldu" dedi.

"30 Ocak'ta tüm sınır kurumlarını uyaran tebliğimiz yayınlandı. Sınır kapılarından başlayan, umuma açık yerler olmak üzere tüm tedbirleri almaya çalıştık" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"İtalya nerede yanlış yaptı, Amerika nasıl yapıyor, Avrupa neyi yaptı neyi yapmadı bunlara bakıyoruz. Dört temel ana meselemiz var. Kamu düzenini ayakta tutmak zorundayız. Sağlık sistemimizi ayakta tutmalıyız. Sağlık, gıda ve hijyen sisteminin sıkıntıya uğramamasıdır. Maskeden tutun solunum cihazına hijyen malzemelerine kadar. Sağlık malzemesi üreten şirketlere ciddi çağrılarda bulunduk. Bugün 110 şirketle sağlık bakanlığımız anlaşma imzaladı. Dördüncüsü sosyal izolasyon. Şu ana kadar kapattığımız işletme sayısı 211 bin 670. Buraya 1448 adli ve idari işlem yaptık. Kamuda yarı yarıya çalışmaya geçildi. Her türlü tedbir alınabilir. Bölgesel karantina uygulanabilir, üst tedbirler alınabilir. Ama bunları gerçekleştirdikten sonra ortadaki durum nedir? Şu anda bizim tespitlerimize göre yüzde 80 hayat durmuş durumda. Günde 10 milyon 89 bin 208 kişi toplu taşıma ile yolculuk yaparken şu anda yüzde 10'a düşmüş durumda neredeyse. Şehir içi trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Ayrıca şehirlerarası trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Şehirlerarası otobüs yolcularında düşüş yüzde 90. Aynı zamanda şehirlerin ana caddelerindeki yoğunluğu izliyoruz. Camilerden, bütün telefon operatörleri kendi telefon açış kodlarını ona döndürdüler, polis arabalarından yayın yaparak vatandaşımızı eve davet ediyoruz. Herkes kendi tedbirini alması lazım. Herkes sosyal izolasyonunu sağlamaya çalışacak. Sokağa çıkma yasağına gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda tahminlerimiz olabilir ama bugünden bir şey söylemek sadece tahmindir. 65 yaş üstü büyüklerimize sınırlama koyduk. Kimsesiz bırakmadık ama. Sosyal devletin bütün unsurlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Vefa Sosyal Destek Hattı diye bir hat oluşturduk. Sosyal izolasyon için elimizden gelen yardımı yapıyoruz". - ANKARA

Kaynak: İHA

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