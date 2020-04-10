Bakan Soylu Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
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Süleyman Soylu, Polis, Politika

Bakan Soylu Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tam 175 yıldır, yani iki asra çeyrek kaladır ışıldayan bu yıldızın, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, bugün bu üniformanın hakkını veren, yüksek bir sadakat ve fedakarlıkla görev yapan...

10.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:42
Bakan Soylu Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tam 175 yıldır, yani iki asra çeyrek kaladır ışıldayan bu yıldızın, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, bugün bu üniformanın hakkını veren, yüksek bir sadakat ve fedakarlıkla görev yapan tüm mesai arkadaşlarımı da sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Soylu, mesajında, "Çeyrek asır kaldı. 'Milletin gönlünde; hırsızın, teröristin, kaçakçının, uyuşturucu satıcısının ensesinde; trafikte nöbette, geceye huzur veren o düdük sesinde iki yüz yıldır biz varız' diyebilmemize, çeyrek asır kaldı. Türk Polis Teşkilatı, kurulduğu günden bugüne kadar sorumlulukları sürekli artan bir görev tanımıyla, dünyanın en yüksek güvenlik risklerini barındıran bu güzel vatanda, dünyanın en güzel bayrağının altında ve dünyanın en yüksek karakterli milletinin hizmetindedir" ifadelerini kullandı.

Emniyet teşkilatının, klasik anlamdaki polislik görevlerinin yanı sıra 21. yüzyılın getirdiği yeni güvenlik risklerine karşı da köklü mazisi, modern teknolojilerle donatılmış beşeri ve teknik imkanları sayesinde, etkin ve dünya ölçeğinde başarılı bir mücadele verebildiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Özellikle 15 Temmuz sonrasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan talimatları ve destekleriyle, insansız hava aracı teknolojisinden siber teknolojilere, kriminal laboratuvar kapasitesinden tüm dijital altyapılara, kamera sistemlerinden trafik denetleme sistemlerine kadar birçok alanda ciddi yatırımlar gerçekleştiren teşkilatımız, bu kapasitenin karşılığını da olumlu saha sonuçları olarak almaktadır. Bugün asayişte, trafik kazalarında, uyuşturucuyla, kaçakçılıkla, organize suç çeteleriyle ve küresel terör örgütleriyle mücadelede ülkemizin elde ettiği gelişme ve başarı, hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde rakamlara yansımıştır. Bunun yanı sıra, tamamen yeni bir suç alanı olan siber suçların takibinde ulaştığımız kapasite ise her vatandaşımızın gurur duyması gereken yüksek bir seviyededir. Hatta son günlerde yaşadığımız küresel virüs salgınında bile polisimiz, tüm gücü ve kapasitesiyle sahadadır ve mesai mefhumu tanımadan insanüstü bir mücadelenin içindedir."

"Suçlunun peşine kelepçeyle, virüs tehdidi nedeniyle evinden çıkamayan yaşlımızın kapısına ise büyük bir vicdan, kadirşinaslık ve merhamet duygusuyla giden polisimiz, üzerine aldığı sorumluluğun ağırlığını, elbette ki aziz milletimizin dualarıyla hafifletmektedir. Küresel bir hareket olmanın ötesinde, ne yazık ki küresel bir ayıp haline dönüşmüş olan göçü yönetirken de dünyaya örnek bir beceri ve feraset sergileyen Türk Polis Teşkilatı, bugünün tehditlerini göğüslediği ölçüde, geleceğin tehditlerine de hazırdır" diyen Soylu, "Bu vesileyle, tam 175 yıldır, yani iki asra çeyrek kaladır ışıldayan bu yıldızın, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, bugün bu üniformanın hakkını veren, yüksek bir sadakat ve fedakarlıkla görev yapan tüm mesai arkadaşlarımı da sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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