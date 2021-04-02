Bakan Soylu: PKK'ya tarihinin en ağır bedelini ödettireceğiz

Bakan Soylu: PKK'ya tarihinin en ağır bedelini ödettireceğizİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın yurt içindeki silahlı eleman sayısının 300'ün altına düştüğünü belirterek, "Merak etmeyin şimdi kafalarını kış üstlenmesinden çıkardılar.

Bakan Soylu: PKK'ya tarihinin en ağır bedelini ödettireceğiz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın yurt içindeki silahlı eleman sayısının 300'ün altına düştüğünü belirterek, "Merak etmeyin şimdi kafalarını kış üstlenmesinden çıkardılar. Teker teker hadlerini bildireceğiz. Bu yıl onlara tarihinin en ağır bedelini ödettireceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da '31'inci Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende Bakan Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da yer aldı. Bakan Soylu, terörle mücadeleye ilişkin, "Birileri rahatsız olsa da, birileri burun kıvırsa da bugün PKK'nın yurt içindeki silahlı eleman sayısı 300'ün altına düşmüştür. Merak etmeyin şimdi kafalarını kış üstlenmesinden çıkardılar. Teker teker hadlerini bildireceğiz. Bu yıl onlara tarihinin en ağır bedelini ödettireceğiz" dedi.

'TERÖRÜ HER YERDE BİTİRMEYE KARARLIYIZ'Bakan Soylu, terörü bitirmekte kararlı olduklarını belirterek, "Bu ülkenin kim huzurunu, birliğini, beraberliğini bozmaya çalışırsa, bu ülkenin ve bu milletin kim zenginleşmesini engellemeye çalışırsa, kim çocuklarımızın huzur içinde okullarına gitmesine göz koyarsa bu evlatlarımızla beraber onlara haddini bildirmek bizim namus borcumuzdur, bu millete borcumuzdur. Bu 300'ün altına düşen rakamın kıymetini, bu sayının nerelerden nereye geldiğini, bu mücadelenin içindekiler de, PKK'ya destek verenler de çok iyi bilmektedirler. Türkiye'nin Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ile neyi başardığını, kime ve neye kafa tuttuğunu bize bu tezgahları kuranlar çok iyi bilmektedirler. Türkiye'nin terör ile mücadelede kafası, öngörüsü, gittiği yol, izlediği politika nettir. Biz başkaları gibi PKK'ya Kandil'de başka gözlük ile, Ankara'da veya Avrupa'da başka gözlük ile bakıyor değiliz. Terörü her yerde bitirmeye kararlıyız" diye konuştu. 'DİMDİK DURMAYA YEMİNLİYİZ'

Bakan Soylu, "Geçmişimize de yemin olsun, biz buradaki evlatlarımızla beraber, üniversitelerimizde, okullarımızda okuyan evlatlarımız ile beraber, bugün savunma sanayinde bizi başkalarına muhtaç etmeyen evlatlarımızla beraber, kendi medeniyetimizi dünyaya nakşetmeye, dünyanın ilk 10 büyük devletinden biri olmaya, haksızlıklara ve zulme karşı dimdik durmaya yeminliyiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ