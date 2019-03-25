Bakan Soylu: PKK'nın Şah Damarını Kestik (3)

BAKAN SOYLU'DAN AKSARAY'DA MİTİNG

Burdur'un ardından Aksaray'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Miting alanı girişinde kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılaşan Bakan Soylu, yoğun ilgi nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. mitingde konuşan Soylu, Türkiye'nin büyümemesi ve güçlenmemesi için yıllardır ekonomik ve terör saldırıları gerçekleştirildiğini belirtti. Ülkede başbakan ve bakanların asıldığını, defalarca darbelerin gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Son 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Gezi olayları, 17-25 Aralık, ardından 6-7 Ekim, 7 Haziran'dan sonra, PKK'nın siyasi kolu var ya HDP yüzde 13 oy alınca alınca oraları yaktı yıktı. 15 Temmuz darbesinden sonra da durmadılar. Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak istediler, referandum yapıp. Amerika'ya, Avrupa'ya güvenip, devlet kuracağız demediler mi? Ama Recep Tayyip Erdoğan engelledi" diye konuştu.

'LİSTEYİ KANDİL VERDİ'

Konuşmasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yüklenen Bakan Soylu, "Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bana diyor ki 'ahlaksız bir kampanya yürütüyorsun' Temel efendi, ahlaksız ben miyim? 2 milletvekili için rahmetli Erbakan'ın milli görüşünü PKK'ya satan sen misin ahlaksız. Öyle tezgahlar yapıyorlar ki, bugün Şanlıurfa'da Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan kapı kapı Şanlıurfa Belediye Başkanlığını kazanmak için Saadet Partililerle beraber geziyor. Doğu'da ve Güneydoğu'da iki vilayete PKK bugüne kadar sızamadı. Birisi Şanlıurfa diğeri Adıyaman'dır. İkisine de şimdi Saadet Partisiyle girebilmek için bir oyunu, bir senaryoyu ortaya koyuyorlar. Dertleri şu; önümüzdeki seçimsiz 4,5 yılda önümüze nifak tohumları ekip, bu memleketin hedefleriyle buluşturmamak, bu memleketi 4,5 yılda rahat ettirmemek. 325 PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti listelerinden aday yaptılar. Kim bunlar PKK'ya patlayıcı taşıyanlar, uyuşturucu ekip, parasını PKK'ya nakledenler, PKK adına haraç toplayanlar, karakol bombalayanlar, PKK adına kuryecilik yapanlar, haber alıp haber götürenler. Kendileri yazmadı bu listeleri, kandil listeyi verdi. Bunlar bunları tanımazlar. Teker teker yukarıdan aşağıya bunları yazdı verdiler." diye konuştu.

'DAHA ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER ORTAYA ÇIKACAK'

Seçime kısa bir süre kala farklı konuların ortaya çıkacağını ifade eden Bakan Süleyman Soylu şöyle devem etti:

"Perdenin arkasında başka, perdenin önünde başka senaryo ortaya koymaya çalışıyorlar. Diyor ki, 'kazanacaksanız, bizim oylarımızla kazanacaksınız.' Diyor ki 'Pazartesi'den sonra alacaklarımızı, sizden alacağız.' Sözleşme imzalamışlar. Bugün yarın daha önemli sözleşmeler ortaya çıkacak. Belediye başkan yardımcılıklarını paylaşmışlar. Şirket yönetim kurulu üyeliklerini paylaşmışlar her şeyi paylaşmışlar. Bu sözleşmeyi kimle yaptılar biliyor musunuz? Bu sözleşmeyi imzalayan baş olmak için ortaya çıkan, şimdi kuyruk olan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğludur."

Kaynak: DHA