Bakan Soylu: PKK'nın Şah Damarını Kestik (2)

BAKAN SOYLU BURDUR'A GELDİ

Çanakkale'nin ardından Burdur'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Burdur İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Buradaki konuşmasında Türkiye'nin ve Türk milletinin 10 yıldır hep sıkıntılarla karşı karşıya bırakılmaya çalışıldığını söyleyen Bakan Soylu, "En son 7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirebilmek için yapmadıkları kalmadı" dedi.

'15 BİN TERÖRİST VARDI DAĞLARDA 700 KALDI'

Doğu ve Güneydoğu'da 13- 14 yaşlarındaki kızların dağlara götürülüp terörist yapıldığını aktaran Bakan Soylu, "Hiç endişe etmeyin. Terör meselesini siz bize bırakın. Biz onların dilinden de anlıyoruz, onların hakkından da geliriz. 15 bin terörist vardı dağlarda 700 kaldı. Hiç merak etmeyin. 2018'de son 30 yılın teröre katılımında en düşük yılıydı. Onun tam üç katı kadar terör örgütünden alıp adalete teslim ettik. 13 tane kırmızı renkli en üst düzey teröristi Türkiye'de, terör örgütünün üst düzey yöneticisi kalmadı. Ben çağırıyorum. O dışarıda olanlar gelin Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e gelin, Cemil Bayık, gelin de sizi bir can pazarına düşürelim" diye konuştu.

'ONLAR TERÖRÜN, PKK'NIN VEKİLİDİR'

Batman, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Yüksekova, İdil ve Silopi'de herkesin gecenin bir saatinde rahat ve huzur içinde olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Geçen gün hapishanede bir terörist öldü. Ben onların vekillerine 'milletvekili' demiyorum. Onlar bu asil milletin ismiyle vekillik yapabilecek şahsiyet ve karaktere sahip değil. Onlar terörün, PKK'nın vekilidir. Neymiş Diyarbakır'da o teröristin cenazesini havalimanında karşılayacaklar, sonra mezarlığa götürüp, defin töreni yapacaklarmış. Diyarbakır Valimizi aradım 'Sakın dedim havalimanının yanına bunları yaklaştırmayacaksın. Mezarlığın 1 kilometre etrafında bunların cismini görmek istemiyorum.' O eski Türkiye'deydi. Gideriz, yaparız, ederiz. Bu ülkede teröre bulaşan, destek veren, moral veren kimseye tahammülümüzün olmadığını burada Burdurlu hemşehrilerimizin huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Siz bize güvenin" diye konuştu.

'AYAĞIMIZIN UCUNA BAKMAKTAN, GELECEĞE BAKTIRMADILAR'

Son 7 yılda Türkiye'yi kumpasın içine çekmeye çalışanların önümüzdeki 4.5 yılda da yeni bir senaryo hazırladığını belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Hep hazırlıyorlar. Ne oldu yıllarca başı açık başı kapalı meselesiyle uğraştırmadılar mı? Ayağımızın ucuna bakmaktan, geleceğe baktırmadılar. Hep günlük meselelerle uğraştık. Bugün başı açık da, başörtülüsü de meclise giriyor mu? Ne oldu ülken mi bölündü? Memleket mi parçalandı? Tam tersi ülken büyüdü. Milletin birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyet yükseldi. Memleket yükseldi."

'BU ZEHİRLİ DİLİ NASIL KULLANIRSIN'

Yeni bir fitne tohumu ekilmeye çalışıldığını söyleyen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Adamın biri, suratında meymenet yok. Bizim memlekette 'Allah adamın yüzünden rabbiyesini almış' derler. Sezai Temelli diye HDP'nin eş başkanı bir adam dedi ki 'Kürdistan'da biz, batıda AKP ile MHP'ye kaybettireceğiz.' Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Peki biz yırtınıyoruz. Dr. Devlet Bahçeli, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arkadaşlarımız, hepimiz 'Bu zehirli dili nasıl kullanırsın' diye. Siz Kılıçdaroğlu'ndan 'Edepsiz Sezai Temelli sen nasıl bu sözü söylüyorsun' diye bir cümle duydunuz mu? Siyasette baş olmak için siyasete girip de şimdi kuyruk olan Meral Akşener'den, atarlar yapıyor ya bazen, 'Sen nasıl böyle bir söz söylersin' diye duydunuz mu? Temel Karamollaoğlu'na şunun için kızıyorum. Diyor ki 'Çok ahlaksız bir kampanya yapıyorsun.' Ahlaksızlığı yapan ben miyim yoksa 24 Haziran seçimlerinde iki milletvekilliği için rahmetli Necmettin Erbakan'ın partisini götürüp PKK'ya yamayan sen misin? Yazıklar olsun. Şimdi Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan Şanlıurfa'da kapı kapı onları kazandırmak için birlikte omuz omuza, kapı kapı çalışıyorlar."

'KAMUOYU, MEDYA DUYACAK NELER OLDUĞUNU'

Burdurlulara içini dökmeye geldiğini söyleyen Bakan Soylu, "Benden önce de İçişleri Bakanı vardı. Benden sonra da olacak. Bizden çok var. Ama bu memleketten bir tane var. Bu memlekete gözünü dikenin gözünü oyarız alimallah. Adam orada durmuyor ki devam ediyor diyor ki 'İstanbullu İmamoğlu, Ankaralı Mansur Yavaş kazanacaksanız, sizi biz kazandıracağız. Pazartesiden sonra alacaklarımızı alacağız. Sözleşmeyi, protokolleri imzalamışlar öyle imzalamışlar ki hemen hemen her yerde imzalamışlar. Taahhüt altına almışlar. Bugün yarın kamuoyu, medya duyacak neler olduğunu. Nasıl belediye başkan yardımcılıklarının HDP ve PKK'lılarla paylaşıldığını, nasıl yönetim kurulu üyeliklerinin HDP ile paylaşıldığını" dedi.

'BUNLARI YERLEŞTİRDİLER'

Doğu ve Güneydoğu'da 94 belediyeyi aldıklarını kaydeden Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teröre yardım eden, para gönderen, oraya gidenlere 'İşe girmek istiyorsan kardeşini dağa gönder' diyen, lojistik sağlayan, teröre destek veren, güç veren 94 belediyeyi aldık. O zaman biz yanlış yaptık Burdurlular. 325 belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerini Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi listelerinden PKK'lıyı, HDP'liyi meclise sokacaklar. Kimisi patlayıcı taşımış, kimisi jandarma karakolu, polis karakolu bombalamış, kimisi PKK için uyuşturucu taşımış, kimisi kuryelik yapmış, kimisi haraç toplamış. Allah'ınızı severseniz. Bunları yerleştirdiler. Bize diyorlar ki, 'Siz bizim belediyeleri görevden alırsınız ha. Siz Doğu ve Güneydoğu'da huzur getirdik diyorsunuz ha. Bizim oralardan kaynak bulmamızı engelliyorsunuz ha. Şimdi biz sizin şehirlerinize bir çökelim de görün bakalım, huzurunuzu, sızalım da görün bakalım neler yapacağımızı.' O zaman biz yanlış mı yaptık? Bu çocuklarımız Gabar'da, Cudi'de, Kato'da Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Besler Deresi'nde, Şenyayla'da, Tunceli'de, Ali Boğazı'nda mücadele eden evlatlar. 6 yaşındaki çocuğunun kokusuna doymadan oraya gidip, bayrak için, namus için, ezan için, bu milletin birliği için fedai can etmeye hazır evlatlar niçin orada duruyor? O zaman biz ne söyleyeceğiz şehit ailelerine, eşine, çocuğuna, gazilerimize, ne anlatacağız?"

'HER TÜRLÜ HINZIRLIĞI YAPIYORLAR'

Doğu ve Güneydoğu'yu bilen biri olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"31 Mart'ta bir zafiyete uğrarsak bilesiniz ki 1 Nisan'da 6 yaşındaki masum çocuğun eline taşı verirler, kaymakamları valileri sokağa çıkarmazlar. İtibarını alt üst ederler. Yapmadılar mı daha önce? Her türlü hınzırlığı yapıyorlar. Şimdi biz onları Doğu ve Güneydoğu'da kıstırdık. Onlara adım attırmıyoruz. Burunlarını dışarıya çıkartmıyoruz. Şimdi CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi bir yaşam tüneli açıyor. Ne olursunuz bunlara bu fırsatı vermeyelim. Türkiye'nin her yerinde vermeyelim. Burdur'da vermeyelim. Bunlara bunun faturasını keselim. İmzaladıkları protokolün altında sizlerin, şehitlerin, gazilerin, imzaları var mı? 13- 14 yaşında dağa götürülüp, eli böğründe kalan 'kızım kızım' diye ağlayan annelerin imzası var mı? Kimin imzası olduğu belli. FETÖ'nün iti iki gün önce Amerika'dan havladı. Kandil'dekiler havlıyor, nerede olduklarını ortaya koyuyorlar. 'Biz beraberiz' diyorlar. Gözümüze baka baka, çekinmiyorlar. Kimin imzası var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası var. Bunları bir evladınız olarak, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Önümüzdeki 4.5 yılda bizi heder etmek istiyorlar. Hedeflerimize ulaşmamızı istemiyorlar."

Mesut MADAN/BURDUR, -

Kaynak: DHA