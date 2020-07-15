Bakan Soylu: "PKK'da FETÖ'de aynı soyun nesepsizleridir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması Bakan Soylu'nun şehitlerin fotoğraflarının altına karanfil bırakması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Özel Harekat'ta düzenlenen törende konuştu.
15.07.2020 21:55 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması
Bakan Soylu'nun şehitlerin fotoğraflarının altına karanfil bırakması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Özel Harekat'ta düzenlenen törende konuştu.-1-
Kaynak: AA