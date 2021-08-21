Son dakika haberi: Bakan Soylu, PençeŞimşek Harekatı şehidinin ailesiyle görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Bakan Soylu, PençeŞimşek Harekatı şehidinin ailesiyle görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesiyle telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesiyle telefonda görüştü.

Afet bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekili Zeynep Yıldız aracılığıyla şehit Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesi ile cep telefonundan bir görüşme gerçekleştirdi.

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerin normale döndükten sonra başsağlığı ziyaretine geleceğini söyleyen Bakan Soylu, "Öncelikle tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin. Sabrınıza minnettarız. Size ne yapsak bu millet borcunu ödeyemez. Allah bizi şehidimize de size de mahcup etmesin inşallah. Bütün aileye tekrar başsağlığı iletiyorum. Milletvekilimize de çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun kimseyi yalnız bırakmıyor. Özellikle şehit ailelerimizi yakınlarını Allah var etsin inşallah. İnşallah sayın milletvekilimizle geliriz. Emriniz başımız üzerine 24 saat, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı Allah ondan razı olsun. Hiçbir eksiklik istemiyorum diyor, biz de elimizden geldiğince mahcup olmamak için gayret sarf ediyoruz. Yarın ne olacağımız hiçbirimizin belli değil. Ona Cenab-ı Allah en güzel makamı veriyor, Peygamber Efendimize komşu eyliyor, hem tesellimiz hem de onur kaynağımız. Allah sabır versin, Allah rahmet eylesin. Bütün aileye başsağlığı diliyorum. Emrinize amadeyiz. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika haberi: Bakan Soylu, PençeŞimşek Harekatı şehidinin ailesiyle görüştü
Son dakika haberi: Bakan Soylu, PençeŞimşek Harekatı şehidinin ailesiyle görüştü
Son dakika haberi: Bakan Soylu, PençeŞimşek Harekatı şehidinin ailesiyle görüştü
Son dakika haberi: Bakan Soylu, PençeŞimşek Harekatı şehidinin ailesiyle görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi zorunluluğu genelgesi! 6 Eylül'den itibaren başlıyor
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi zorunluluğu genelgesi! 6 Eylül'den itibaren başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Gervinho Mesut Özil Arda Turan Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: Bakan Soylu, PençeŞimşek Harekatı şehidinin ailesiyle görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 20:39:59. #1.15#

title