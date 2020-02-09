Bakan Soylu, partililerle değerlendirme toplantısına katıldı

09.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:34

Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat üyeleri ile düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı



24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışmaları yakından takip ediyor. Kentte bulunan ve deprem bölgelerin inceleyen Bakan Soylu, bugün de AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada il teşkilatına yönelik düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Bakan Soylu'ya, il yönetimi ve milletvekilleri eşlik etti.



Parti ziyareti sonrası Soylu, Valiliğe geçerek dernek yöneticileriyle bir araya geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA