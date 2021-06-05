Bakan Soylu parlamenter sistem isteyen muhalefet yüklendi Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, parlamenter sistem isteyen muhalefet partilerini eleştirerek, "İki de bir gelip diyorlar ki parlamenter sisteme geri dönemlim. Bir fiskeyle yıkılabilen hükümetlere geri dönelim istiyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, parlamenter sistem isteyen muhalefet partilerini eleştirerek, "İki de bir gelip diyorlar ki parlamenter sisteme geri dönemlim. Bir fiskeyle yıkılabilen hükümetlere geri dönelim istiyorlar. Geçti o günler. Bugün ayakta kalmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir" dedi.

Bakan Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Afyonkarahisar'a geldi. Programı öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, parlamenter sistem isteyen muhalefete yüklendi. Türkiye'nin bugün ayakta kalmasının en büyük etkisinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "İki de bir gelip diyorlar ki; parlamenter sisteme geri dönemlim. Bir fiskeyle yıkılabilen hükümetlere geri dönelim istiyorlar. Geçti o günler. Bugün ayakta kalmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Parlamenter hükümet sisteminde hocamla (eski Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu) yan yana Bakanlık yaptık. Burada da şimdi bakanlık yapıyoruz. Şimdi nasıl biliyor musunuz? Hızlı tren gibi. Dertleri şu, acaba Türkiye'yi tökezletebilir miyiz. Tökezletemeyeceksiniz, güçlü olacağız, zengin olacağız, büyük olacağız. Etrafımızdaki coğrafyaya huzur ve istikrar getireceğiz. Dünyaya medeniyetimizi nakşedeceğiz. Yapacak çok işimiz var. Milletimizin yapacağı çok iş var. Ülkemizin yapacağı çok iş var. Cumhur ittifakının yapacağı çok iş var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı çok iş var. Çok iş var, çok iş var" diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından, kaymakam ve belediye başkanları ile bir araya geldiği değerlendirme toplantısına geçti. Toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi Bakan Soylu'ya gençler tarafından Zülfikar kılıç hediye edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı