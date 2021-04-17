Bakan Soylu, Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti
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Bakan Soylu, Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti

Bakan Soylu, Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya'da düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

Sümeyye ve Sevilay'dan göğsümüzü kabartan başarı! İtalya'da kürsüye beraber çıktılar
Sümeyye ve Sevilay'dan göğsümüzü kabartan başarı! İtalya'da kürsüye beraber çıktılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya'da düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, İtalya'da düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde 50 metre sırt üstünde altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

Bakan Soylu, paylaşımında "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" projesi kapsamında milli sporcular ve çocuklarla bir araya geldiği görüntülere de yer verdi. Toplantıda bir ilkokul öğrencisinin Sümeyye Boyacı için söylediği, "Yüzmede çok iyi. Elleri yok ama kanatları var" sözlerini paylaşan Bakan Soylu, "Sümeyye kızımız, İtalya'da düzenlenen 2021 Word Para Swimming Series yarışlarında 50 metre sırt üstünde altın madalya kazandı. Tebrikler Sümeyye. Dualarımız her daim seninle" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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