Bakan Soylu Osmaniyeli Eymen'e kuş hediye etti
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Bakan Soylu Osmaniyeli Eymen'e kuş hediye etti

23.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 23:10
Bakan Soylu Osmaniyeli Eymen'e kuş hediye etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evde beslediği kaplumbağasını annesinin bir başkasına vermesinden dolayı duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Eymen'e muhabbet kuşu hediye etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evde beslediği kaplumbağasını annesinin bir başkasına vermesinden dolayı duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Eymen'e muhabbet kuşu hediye etti.

Osmaniye'de yaşayan küçük Eymen, evde beslediği kaplumbağasının annesi tarafından bir başkasına verildiği öğrenince sosyal medya üzerinden üzüntüsünü dile getiren bir görüntü paylaştı. Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ulaşan Eymen kuş istediğini söyledi. Eymen'in isteğini yerine getirmek isteyen Bakan Soylu, konuyu Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne iletti. Polis ekipleri de temin ettikleri muhabbet kuşunu kafesiyle birlikte Eymen'e teslim etti.

Eymen'in, Bakan Soylu'dan istediği muhabbet kuşunu aileye teslim eden polis ekipleri, küçük Eymen'in paylaşımı nedeniyle Soylu'nun duygulandığını ve hayvan sevgisinden dolayı Eymen'i kutladığını belirtti.

Küçük Eymen ve ailesi de Bakan Soylu'ya teşekkürlerini iletti. - OSMANİYE

Bakan Soylu Osmaniyeli Eymen'e kuş hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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