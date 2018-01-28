Bakan Soylu Osmaniye Konaklama Merkezinde İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde bulunan Suriyeli mültecilerin kaldığı konaklama merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezine yaptığı ziyaretin ardından karayolu ile Osmaniye'nin Cevdetiye beldesine geldi. Cevdetiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin kaldığı konaklama merkezini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada konaklama merkezi yetkililerinden brifing aldıktan sonra merkezi gezdi. Suriyeli çocuklara oyuncak dağıtan Bakan Soylu daha sonra 19 Mart 2017 de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Uzman Onbaşı Zinnur Ezim'in Osmaniye merkez Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan ailesine ziyarette bulundu. Şehidin ailesine yapılan ziyarette okunan duanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından şehit Zinnur Ezim'in babası Mehmet Ezim'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verildi. Yapılan ziyaretin ardından İçişleri Bakanı Süleyman soylu ve beraberindeki heyet Adana'ya hareket etti. - OSMANİYE