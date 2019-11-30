Bakan soylu ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek ülke türkiye'dir
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Bakan soylu ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek ülke türkiye'dir

Bakan Soylu Ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek ülke Türkiye'dir (2)AFET KONUTLARINI İNCELEDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman temaslarının ardından Samsat ilçesine gitti.

30.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:08
Bakan soylu ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek ülke türkiye'dir

Bakan Soylu Ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek ülke 'dir (2)

AFET KONUTLARINI İNCELEDİ

İçişleri Bakanı , Adıyaman temaslarının ardından Samsat ilçesine gitti. Halk tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Soylu, yapımı tamamlanan afet konutlarında incelemede bulundu. Bakan Soylu, halka afet konutlarının ikinci etabının da yapılacağını söyledikten sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Bakan soylu ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek ülke türkiye'dir
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