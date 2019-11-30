Bakan soylu ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek ülke türkiye'dir
Bakan Soylu Ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek ülke Türkiye'dir (2)AFET KONUTLARINI İNCELEDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman temaslarının ardından Samsat ilçesine gitti.
Bakan Soylu Ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek ülke Türkiye'dir (2)
AFET KONUTLARINI İNCELEDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman temaslarının ardından Samsat ilçesine gitti. Halk tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Soylu, yapımı tamamlanan afet konutlarında incelemede bulundu. Bakan Soylu, halka afet konutlarının ikinci etabının da yapılacağını söyledikten sonra ilçeden ayrıldı.
Haber Videosu: Bakan soylu ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek ülke türkiye'dir