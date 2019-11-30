Bakan Soylu: Ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek ülke Türkiye'dir (2)

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AFET KONUTLARINI İNCELEDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman temaslarının ardından Samsat ilçesine gitti.
30.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:31
AFET KONUTLARINI İNCELEDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman temaslarının ardından Samsat ilçesine gitti. Halk tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Soylu, yapımı tamamlanan afet konutlarında incelemede bulundu. Bakan Soylu, halka afet konutlarının ikinci etabının da yapılacağını söyledikten sonra ilçeden ayrıldı.
Kaynak: DHA