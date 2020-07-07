Bakan Soylu: Örgütü çökertiyoruz
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Bakan Soylu: Örgütü çökertiyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'dan 2016 yılında 14 bin 582 telsiz kestirmesi alınıyordu.

Bakan Soylu: Örgütü çökertiyoruz
07.07.2020 13:19 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:23

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'dan 2016 yılında 14 bin 582 telsiz kestirmesi alınıyordu. 2019'da 1122 kestirme alındı. Yılbaşından bugüne kadar da ancak 201 kestirme oldu. Kendi yayın organlarından istedikleri gibi atıp tutsunlar, PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor. Fiili olarak, fiziki olarak ve psikolojik olarak örgütü çökertiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda düzenlenen 'Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ve okul müdürleri katıldı.

'FETÖ, BİR RUTUBET GİBİYDİ'Programda konuşan Bakan Soylu, önümüzdeki hafta 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu ve o gece yaşananların tekrar yaşanmaması için hep birlikte bir bilinç oluşturmaya gayret göstereceklerini söyledi. Soylu, "Teşbihte hata olmaz, FETÖ bir rutubet gibiydi. Binanın temeline sızan, onu çürüten, kötü kokan, rutubet gibi bir yapı. Çünkü bu örgüt, sadece belli yönetim pozisyonlarını ele geçirmekle kalmadı, kurumların ahlakına ve karakterine de saldırdı. İşte bugün hala mücadele ettiğimiz nokta budur. Zihinlere sokulmuş fitneyle, siyasi kılıfa bürünmüş doğru yanlış tarifiyle hep birlikte mücadele ediyoruz" dedi.FETÖ tahribatını gidermek ve hizmette aksaklığa meydan vermemek için büyük bir gayret ortaya koyduklarını işaret eden Bakan Soylu, bu dönemde mevcut emniyet teşkilatının üçte birinden fazlasına denk gelen 93 bin 259 yeni polis memuru alındığını ifade etti. Bunun çok büyük bir değişim olduğunu ve kolay bir iş de olmadığını belirten Bakan Soylu, "Çünkü bu değişimi, güvenlik sorunları sıradan bir ülkede, mesela bir Avrupa ülkesinde yapmıyoruz. Asayişin üstüne terörle, düzensiz göçle, uyuşturucuyla, siber suçlarla küresel ölçekte mücadele eden bir ülkede yapıyoruz" diye konuştu.'BU DAHA BAŞLANGIÇ, FİTİL FİTİL BURUNLARINDAN GETİRECEĞİZ'Trafik kazalarındaki ölüm sayısını ve uyuşturucu ölümlerini de her yıl düşürdüklerini belirten Bakan Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptıklarına dikkat çekti. Pek çok uluslararası uyuşturucu taciri yakaladıklarını ve yabancı ülke teşkilatlarından destek ve tebrik mesajları aldıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Bu daha başlangıç. Elimizde terörün finansmanı ve terörün suç gelirleriyle ilgili 50 tane dosya var. Milletimiz rahat etsin, hepsini sonucuna ulaştıracağız. Kim terörü finanse ediyorsa, kim güya legal veya meşru gibi görünüp el altından terör örgütüne finansman sağlıyorsa burnundan fitil fitil getireceğiz. Allah'a şükürler olsun bu kabiliyetimiz var. Geçtiğimiz hafta jandarmamız tek seferde 14,7 milyon kök kenevir yakaladı. Ondan önceki hafta 7,5 milyon kök yakalamıştık. Yine dün başlanan operasyonda 9,2 milyon kök kenevir yakalandı. Sadece bu üç operasyonda, 15 günde yaklaşık 32 milyon kök kenevir yakalandı. Sadece 15 gündeki bu üç operasyonda ayrıca 3.7 ton esrar yakalandı" diye konuştu. 'PKK KORKUSUNDAN TELSİZLE BİLE KONUŞAMIYOR'Bakan Soylu, 2019 yılında 328, 2020 yılının ilk 5 ayında da 110 organize suç örgütünü çökerttiklerini ifade ederek, "'PKK mağaralarda bile barınamaz hale geldi' diyoruz, birileri burun kıvırıyor. Bakın geçen gün, Başbağlar katliamının yıl dönümüydü. Polisimiz aleyhine kampanya yapanlar hatırlamaz bu işleri, ilgilenmezler, sesleri çıkmaz. PKK köy basmıştı, insanları köy meydanında kurşuna dizdi, 33 kişi hayatını kaybetti. Yerde dizilmiş çocuk cesetleri fotoğrafları hala aklımızdadır bizim. Pınarcık katliamı, Başyurt Köyü Efeler Mezrası katliamı. Yuvalı Haraberk katliamı. 7'si çocuk 2'si kadın, 9 kişiyi katlettiler. Bu ve daha pek çok köy katliamını yapan o PKK'dan 2016 yılında 14 bin 582 telsiz kestirmesi alınıyordu. 2019'da 1122 kestirme alındı. Yılbaşından bugüne kadar da ancak 201 kestirme oldu. Kendi yayın organlarından istedikleri gibi atıp tutsunlar, PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor. Fiili olarak, fiziki olarak ve psikolojik olarak örgütü çökertiyoruz. Hem içeride hem de sınırlarımızın dışında."

Daha sonra Diyarbakır ailelerine değinen Bakan Soylu, bugüne kadar 13 ailenin evladıyla buluştuğunu bugün veya yarın 14'üncü ailenin de evladıyla buluşacağını söyledi.

Kaynak: DHA

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