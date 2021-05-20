Bakan Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
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Bakan Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı

Bakan Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Soylu'nun canlı yayın konuğu olduğu TRT Haber'de paylaştığı görüntülerde, organize suç örgütü elebaşı Peker'in İstanbul'daki evine düzenlenen operasyon anları yer alıyor.

Polis kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Peker'in eşinin evde arama yapan polislere eşlik ettiği görülüyor.

Kamera kayıtlarına, Peker'in eşinin kıyafetlerinin ve özel eşyalarının bulunduğu alandaki arama çalışmalarının kadın polisler tarafından yapıldığı yansıyor.

Görüntülerde ayrıca evdeki çalışmalar sırasında patlayıcı madde arama köpeğinden faydalanıldığı yer alıyor.

Arama çalışmaları esnasında polislerin evde buldukları silahlarla ilgili tutanak tuttukları anlar da görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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