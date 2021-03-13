Bakan Soylu öksüz kaldı! Acı haberi alır almaz babasını da yanına alıp hastaneye koştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefat ettiği Bakırköy'deki hastaneye geldi. Bakan Soylu'nun yanında babası da vardı.