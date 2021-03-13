Bakan Soylu öksüz kaldı! Acı haberi alır almaz babasını da yanına alıp hastaneye koştu
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Bakan Soylu öksüz kaldı! Acı haberi alır almaz babasını da yanına alıp hastaneye koştu

13.03.2021 13:00 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefat ettiği Bakırköy'deki hastaneye geldi. Bakan Soylu'nun yanında babası da vardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti.

BABASINI DA YANINA ALIP HASTANEYE GİTTİ

Bakan Süleyman Soylu, babasını da yanına alarak öğle saatlerinde annesinin vefat ettiği Bakırköy'deki hastaneye geldi.

CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Bakan Soylu öksüz kaldı! Acı haberi alır almaz babasını da yanına alıp hastaneye koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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